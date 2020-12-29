Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Попова: Заболеваемость гриппом в России находится на минимальном за 20 лет уровне
Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Попова: Заболеваемость гриппом в России находится на минимальном за 20 лет уровне

Виктория Родимкина

Здоровье

Около 60 процентов населения в России уже привито от гриппа, заболеваемость на сегодняшний день находится на минимальном за 20 лет уровне. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 29 декабря.

По ее словам, учитывая меры, принимаемые против респираторных инфекций, случаи гриппа в России единичные.

— Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет, — пояснила Попова в эфире радио «Вести ФМ».

Глава Роспотребнадзора уточнила, что иммунизация от коронавируса также даст свои результаты.

Ранее Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Читайте также: Все лаборатории Роспотребнадзора перевели в усиленный режим работы

гриппвакцинация от гриппаАнна Попова
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Все мнения
О проекте