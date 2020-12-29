Попова: Заболеваемость гриппом в России находится на минимальном за 20 лет уровне

Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Около 60 процентов населения в России уже привито от гриппа, заболеваемость на сегодняшний день находится на минимальном за 20 лет уровне. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 29 декабря.

По ее словам, учитывая меры, принимаемые против респираторных инфекций, случаи гриппа в России единичные.

— Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет, — пояснила Попова в эфире радио «Вести ФМ».

Глава Роспотребнадзора уточнила, что иммунизация от коронавируса также даст свои результаты.

Ранее Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

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