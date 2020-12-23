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Все лаборатории Роспотребнадзора перевели в усиленный режим работы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Все лаборатории Роспотребнадзора перевели в усиленный режим работы

Кирилл Николаев

Здоровье

Все лаборатории Роспотребнадзора переведены в усиленный режим работы, чтобы у россиян была возможность сделать тест на коронавирусную инфекцию в новогодние праздники. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в настоящее время Россия находится в тройке лидеров по тестированию на коронавирус в расчете на 100 тысяч населения, сообщает РИА Новости.

Ранее Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России. Она отметила, в 77 регионах страны показатель заболеваемости коронавирусом составляет ниже единицы. Это означает, что эпидемиологическая ситуация улучшается.

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Роспотребнадзормедицинская лабораторияАнна Попова
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