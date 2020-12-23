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Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости COVID-19 в России

Кирилл Николаев

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает РИА Новости.

— В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр. Очень хорошо, что мы с этими цифрами подходим к большим праздникам, — отметила Попова.

По ее словам, в 77 регионах страны показатель заболеваемости коронавирусом составляет ниже единицы. Это означает, что эпидемиологическая ситуация улучшается.

Попова отметила, что в России остаются регионы с высокой заболеваемостью коронавирусом. В этих регионах нужно принимать особые меры.

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