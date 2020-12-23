Президент России заявил, что риски по коронавирусу сохраняются

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Риски по коронавирусной инфекции сохраняются, так как вакцинация только началась. Об этом в среду, 23 декабря, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также глава государства попросил регионы заранее составить графики работы системы здравоохранения в период новогодних праздников, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин сообщил, что медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, в новогодние праздники необходимо сделать выплаты в двойном размере. По словам президента, такое решение обосновано с точки зрения справедливости и социальной ответственности. Путин обратился к членам правительства с просьбой, как можно быстрее организовать работу по решению этого вопроса.

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