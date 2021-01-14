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ДТП с участием шести автомобилей произошло на Садовом кольце
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

ДТП с участием шести автомобилей произошло на Садовом кольце

Никита Абрамов

Транспорт
Россия, Москва, Валовая улица, 18 Карта всех событий

На Садовом кольце произошло столкновение шести автомобилей. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

— На Садовом кольце в районе д. 18, стр. 2 по Валовой ул. произошло столкновение шести автомобилей, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Отмечается, что движение по внутренней стороне Садового кольца затруднено на протяжении 3,7 километра. По информации Дептранса, пострадавших в аварии нет.

Читайте также: Дептранс рассказал москвичам об опасности неправильно припаркованных автомобилей

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