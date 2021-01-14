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США ввели визовые ограничения для ряда граждан Китая
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

США ввели визовые ограничения для ряда граждан Китая

Кирилл Николаев

В мире

Власти США ввели визовые ограничения в отношении руководителей китайских госкомпаний и официальных лиц Коммунистической партии КНР. Об этом в четверг, 14 января, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, данные меры введены из-за ситуации в Южно-Китайском море. Визовые ограничения также коснутся ВМС Народно-освободительной Армии Китая.

Власти Штатов считают, что лица, в отношении которых введены санкции, ответственны или причастны к крупномасштабному освоению, строительству или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море. Члены семей также подпадают под ограничения, сообщает РИА Новости.

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