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Олимпиадные школы МФТИ впервые запускают февральский интенсив
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Олимпиадные школы МФТИ впервые запускают февральский интенсив

Андрей Объедков

Образование

Олимпиадные школы МФТИ впервые запускают февральский интенсив для 10–11 классов. Это программа для учеников 10–11 классов, направленная на подготовку к ведущим перечневым олимпиадам. Победа на таких олимпиадах дает возможность ребятам поступить в вуз без экзаменов. Первый интенсив пройдет с 11 по 14 февраля. Записаться на него можно уже сейчас. Начиная с 2013 года в Олимпиадных школах МФТИ приняли участие более 6100 школьников из России и других стран, сообщает оргкомитет Олимпиадных школ МФТИ.

Февраль — традиционно самая горячая пора для школьников, увлекающихся олимпиадами. Именно в феврале активно идет сезон заключительных этапов перечневых олимпиад. На февральском интенсиве Олимпиадных школ МФТИ открыты следующие направления: математика, физика, информатика и химия. Программа составлена с учетом требований ведущих олимпиад, таких как «Физтех», «Курчатов», «Московская олимпиада школьников», «Росатом», «Всесибирская олимпиада» и других.

Ежедневно участников ждут по восемь академических часов занятий с преподавателями, а также много задач на самостоятельное решение и их разбор с ассистентами. На интенсиве будет только самая необходимая информация и много практики.

— Минувший год заставил нас играть по новым правилам, и они нам понравились. Мы убедились в том, что качественный дистант имеет право на жизнь. Более того, к нам смогли присоединиться те, кто по тем или иным причинам не смог бы это сделать очно. Уверен, что февральский интенсив станет отличной подготовкой к олимпиадному сезону и принесет нашим участникам много побед, — отметил директор по дистанционным программам МФТИ, руководитель тренерского штаба по информатике при Минпросвещения РФ и основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

Одно из главных преимуществ участия в Олимпиадных школах МФТИ — это преподавательский состав. За подготовку ребят отвечают члены жюри олимпиад, кандидаты наук и просто талантливые и опытные педагоги, преподаватели сильнейших технических вузов России.

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