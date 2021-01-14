Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Олимпиадные школы МФТИ впервые запускают февральский интенсив для 10–11 классов. Это программа для учеников 10–11 классов, направленная на подготовку к ведущим перечневым олимпиадам. Победа на таких олимпиадах дает возможность ребятам поступить в вуз без экзаменов. Первый интенсив пройдет с 11 по 14 февраля. Записаться на него можно уже сейчас. Начиная с 2013 года в Олимпиадных школах МФТИ приняли участие более 6100 школьников из России и других стран, сообщает оргкомитет Олимпиадных школ МФТИ.

Февраль — традиционно самая горячая пора для школьников, увлекающихся олимпиадами. Именно в феврале активно идет сезон заключительных этапов перечневых олимпиад. На февральском интенсиве Олимпиадных школ МФТИ открыты следующие направления: математика, физика, информатика и химия. Программа составлена с учетом требований ведущих олимпиад, таких как «Физтех», «Курчатов», «Московская олимпиада школьников», «Росатом», «Всесибирская олимпиада» и других.

Ежедневно участников ждут по восемь академических часов занятий с преподавателями, а также много задач на самостоятельное решение и их разбор с ассистентами. На интенсиве будет только самая необходимая информация и много практики.

— Минувший год заставил нас играть по новым правилам, и они нам понравились. Мы убедились в том, что качественный дистант имеет право на жизнь. Более того, к нам смогли присоединиться те, кто по тем или иным причинам не смог бы это сделать очно. Уверен, что февральский интенсив станет отличной подготовкой к олимпиадному сезону и принесет нашим участникам много побед, — отметил директор по дистанционным программам МФТИ, руководитель тренерского штаба по информатике при Минпросвещения РФ и основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

Одно из главных преимуществ участия в Олимпиадных школах МФТИ — это преподавательский состав. За подготовку ребят отвечают члены жюри олимпиад, кандидаты наук и просто талантливые и опытные педагоги, преподаватели сильнейших технических вузов России.

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