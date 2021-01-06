Москвичам рассказали, как тестируют образовательные стартапы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Образовательные учреждения Москвы участвуют в тестировании новых стартапов. Об этом в среду, 6 января, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, сфера образования лидирует по числу площадок для апробации новых технологий. Она занимает второе место после отрасли здравоохранения и производства.

— За время работы программы с начала 2020 года уже проведено 12 испытаний технологических решений в области образования, еще шесть находятся в процессе пилотного тестирования. Более половины испытанных технологий в сфере образования были впоследствии внедрены и успешно применяются московскими организациями, — цитирует руководителя ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Стало известно, что учащиеся пятых классов школы № 1306 прошли двухмесячный дистанционный курс по креативному программированию с помощью высокотехнологичной платформы. Данная система удобная для детей от пяти до 17 лет. Заниматься в ней можно в любом удобном месте. Кроме того, родители учеников имеют возможность наблюдать за успехами детей.

Так, в течение двух месяцев пилотного тестирования школьники изучили основы создания анимации, в том числе сложных сюжетов и диалогов, а также принципы разработки компьютерных игр.

Ученикам реабилитационной школы-интерната № 32 в период пандемии коронавируса помогал готовиться к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку нейрочат EGEnglish, в рамках которого с помощью искусственного интеллекта удавалось распознавать английскую речь, находить грамматические ошибки и давать рекомендации по их исправлению.

Высшие учебные заведения Москвы также приняли участие в проекте тестирования инновационных решений. Студенты Государственного университета управления апробировали систему анализа поведения человека во время проведения онлайн-экзаменов. Технологическое решение Examus имеет запатентованную технологию, в основе которой — искусственный интеллект и компьютерное зрение. Так, система может распознать типовые нарушения, такие как посторонний голос в помещении, наличие еще одного человека в комнате, отсутствие студента в кадре и другие.

В Московском техникуме креативных индустрий имени Л. Б. Красина студенты прошли обучение в онлайн-университете Skillbox. Там им предложили курсы и программы по специальностям дизайна и программирования. Участники получили возможность заняться реальными проектами, устроиться на стажировку или на работу в крупнейшие российские компании.

Участвовать в программе могут не только столичные стартапы и технологические компании, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели из других регионов страны и международные компании. Ознакомиться подробно и оставить заявку на участие можно на сайтах Агентства инноваций Москвы или Московского инновационного кластера.

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