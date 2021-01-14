Ежедневно в Московской области могут прививать от коронавируса семь тысяч человек

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Каждый день в Московской области могут прививать от коронавирусной инфекции семь тысяч человек. Об этом в четверг, 14 января, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— В день наши мощности порядка 7 тысяч вакцин мы можем ставить, соответственно, ее наращиваем, — рассказал губернатор Подмосковья в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что более 17 тысяч жителей Московской области уже привились от коронавирусной инфекции. Отмечается, что во время праздников по региону работало 93 прививочных кабинета.

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