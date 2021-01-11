Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 17 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 17 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В Московской области более 17 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова в понедельник, 11 января.

Она отметила, что во время праздничных дней все 93 кабинета вакцинации работали с разной интенсивностью.

— Хочу обратить внимание, что у нас сегодня ожидается поставка еще 10 тысяч вакцин и завтра (12 января — прим. «ВМ») еще 20 тысяч вакцин, то есть с учетом имеющихся остатков в наличии 40 тысяч доз, — уточнила министр.

По ее словам, пока вакцинированы 17 312 человек.

Министр здравоохранения Московской области также призвала глав регионов подключиться к информационной кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции по аналогии с вакцинацией от гриппа, передает агентство городских новостей «Москва».

По последним данным, на территории Подмосковья было выявлено 169 724 случая коронавируса, вылечились за все время 128 052 человека.

Читайте также: Более полутора миллионов человек привились вакциной «Спутник V»

вакцинацияМосковская областькоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Все мнения
О проекте