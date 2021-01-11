Более 17 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Она отметила, что во время праздничных дней все 93 кабинета вакцинации работали с разной интенсивностью.

— Хочу обратить внимание, что у нас сегодня ожидается поставка еще 10 тысяч вакцин и завтра (12 января — прим. «ВМ») еще 20 тысяч вакцин, то есть с учетом имеющихся остатков в наличии 40 тысяч доз, — уточнила министр.

По ее словам, пока вакцинированы 17 312 человек.

Министр здравоохранения Московской области также призвала глав регионов подключиться к информационной кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции по аналогии с вакцинацией от гриппа, передает агентство городских новостей «Москва».

По последним данным, на территории Подмосковья было выявлено 169 724 случая коронавируса, вылечились за все время 128 052 человека.

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