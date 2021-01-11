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Более полутора миллионов человек привились вакциной «Спутник V»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более полутора миллионов человек привились вакциной «Спутник V»

Юлия Курганова

Здоровье

Более полутора миллионов человек уже привились российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

— Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V». Вакцина не вызывает сильной аллергии, — сказано в тексте сообщения.

В настоящее время вакцина одобрена в России, Белоруссии, Боливии, Аргентине и Сербии. Также инициирован процесс регистрации препарата в странах Евросоюза.

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