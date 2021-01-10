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Сербия начнет массовую вакцинацию после прибытия 500 тысяч доз «Спутника V»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сербия начнет массовую вакцинацию после прибытия 500 тысяч доз «Спутника V»

Никита Абрамов

Внешняя политика

В Сербии ожидается поставка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время. После прибытия вакцины в стране начнется массовая прививочная кампания. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила премьер Ана Брнабич.

— Уверена, что мы можем до конца первой половины года завершить массовую иммунизацию в Сербии, и это наша цель. У нас есть договоренности на 8 миллионов доз вакцин для 4 миллионов человек, — цитирует Брнабич РИА Новости.

По словам главы правительства, до конца января в Сербию поступит около двух миллионов доз вакцин от разных производителей, среди которых будут 500 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Этого объема хватит, чтобы начать массовую прививочную кампанию.

Ранее первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Сербию 30 декабря. Применение препарата было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране. Вакцинация населения российским препаратом началась в Сербии 6 января.

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