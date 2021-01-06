Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что вакцина была зарегистрирована Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия. Регистрация состоялась в рамках ускоренной процедуры.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ожидает одобрения вакцины «Спутник V» по процедуре ускоренной регистрации другими странами Латинской Америки, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия поставит в Сербию два миллиона доз вакцины «Спутник V».

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