Россия поставит в Сербию два миллиона доз вакцины «Спутник V»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия поставит в Сербию два миллиона доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что благодаря соглашению РФПИ и правительства Сербии прививки от коронавируса сделают миллиону человек.

Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Сербию 30 декабря. Применение препарата было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране. Вакцинация населения «Спутником V» началась в Сербии 6 января, сообщает Интерфакс.

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