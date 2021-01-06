Более 1,5 миллиона доз вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 1,5 миллиона доз российской вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. Об этом в среду, 6 января, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, объемы производства вакцины «Спутник V» растут. В настоящее время работают уже шесть производственных площадок, готовится седьмая, сообщает РИА Новости.

Мурашко отметил, что в гражданский оборот выпущено свыше 45 тысяч доз вакцины «Эпиваккорона».

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