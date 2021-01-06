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Выплаты за декабрь получили почти 700 тысяч работающих с COVID-19 медиков
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Выплаты за декабрь получили почти 700 тысяч работающих с COVID-19 медиков

Кирилл Николаев

Общество

Специальные социальные выплаты за декабрь получили 696 884 медика, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 6 января, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.

По его словам, выплаты произведены полностью. Их объем составил более 21 миллиарда рублей.

Мурашко добавил, что оказывающие помощь пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников медики получат социальные выплаты в двойном размере уже в январе, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что за все время пандемии более 92,3 миллиона тестов на коронавирус проведено в России.

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