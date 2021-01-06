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Более 92,3 миллиона тестов на коронавирус проведено в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 92,3 миллиона тестов на коронавирус проведено в России

Юлия Ямпольская

Здоровье

В России за все время пандемии коронавирусной инфекции провели более 92,3 миллиона лабораторных исследований на выявление СOVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 6 января.

Уточняется, что за минувшие сутки в стране проведено 268 тысяч тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей в России остаются 647 397 человек с подозрением на инфекцию.

Ранее ученые назвали два сценария развития ситуации с COVID-19 в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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