Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Алжир стал первым государством в Африке, которое зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

— Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации «Спутника V» в Африке. Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало «Спутник V» 10 января, — сказано в сообщении.

Russian Direct Investment Fund announces the first registration of Sputnik V in Africa. Ministry of Pharmaceutical Industry of Algeria registered Sputnik V on January 10th. https://t.co/RYhKDLCRcb — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 10, 2021

Ранее сообщалось, что вакцину «Спутник V» начнут производить в Бразилии в ближайшие дни. Также представители лаборатории планируют провести переговоры об отправке из России в Бразилию большого количества доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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