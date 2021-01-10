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Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Юлия Курганова

Здоровье

Алжир стал первым государством в Африке, которое зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

— Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации «Спутника V» в Африке. Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало «Спутник V» 10 января, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вакцину «Спутник V» начнут производить в Бразилии в ближайшие дни. Также представители лаборатории планируют провести переговоры об отправке из России в Бразилию большого количества доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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вакцина«Спутник V»Алжир
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