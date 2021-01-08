Вакцину «Спутник V» начнут производить в Бразилии в ближайшие дни

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В Бразилии производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в ближайшее время. Об этом сообщили в лаборатории União Química.

— С прибытием 6 января поставок из России União Química начнет производство вакцины в ближайшие несколько дней, — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Также представители лаборатории планируют провести переговоры об отправке из России в Бразилию большого количества доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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