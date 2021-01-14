Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины «Спутник V». Об этом в четверг, 14 января, рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что учетная запись «Спутник V» ограничена. Выясняются причины случившегося, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в феврале Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россия выразила готовность передать Египту технологию изготовления «Спутника V»