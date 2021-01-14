Ученые разгадали тайну монолита, которому шесть тысяч лет

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Загадочный каменный монолит, который был найден в 2017 году во время раскопок в местечке Шаминьи, оказался редким 6000-летним менгиром. К такому выводу пришли французские исследователи.

— Наше внимание привлекли три больших каменных блока, которые застряли в окаменелом иле. Понадобилось три года, чтобы зачистить и идентифицировать блоки, — говорится в отчете археологов о находке антропоморфной стелы эпохи неолита.

Ученые использовали метод фотографического исследования, который основывается на съемке под определенным углом.

Благодаря новой технологии на покрытии камня были обнаружены едва различимые узоры. Ученые выдвинули предположение, что монолит мог быть частью погребального культа позднего неолита и символизировал человеческую фигуру.

Исследователи смогли различить лицо, элементы одежды и, вероятно, оружие, которое могло принадлежать «своеобразному стражу», сообщает planet-today.

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