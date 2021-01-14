Заболевшего коронавирусом домашнего кота обследовали в Петербурге

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Ученые в Санкт-Петербурге провели первое в России генетическое исследование COVID-19 у домашнего кота. Об этом сообщил Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева.

— В рамках деятельности Российского консорциума по секвенированию генома коронавирусов исследователи из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота, — говорится в сообщении.

Предположительно, кот заразился от своих хозяев. Обнаруженный у него штамм коронавирусной инфекции такой же, как и циркулирующий в России. Сообщается, что у животного поднялась температура, появилась апатия, а также кот отказывался от пищи.

В институте отметили, что в настоящее время состояние животного стабильное, и питомец идет на поправку.

В НИИ гриппа считают, что животные могут заражаться только от хозяев и не способны передавать коронавирус ни друг другу ни человеку.

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