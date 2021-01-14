Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Заболевшего коронавирусом домашнего кота обследовали в Петербурге
Фото: pixabay.com

Заболевшего коронавирусом домашнего кота обследовали в Петербурге

Никита Абрамов

Наука

Ученые в Санкт-Петербурге провели первое в России генетическое исследование COVID-19 у домашнего кота. Об этом сообщил Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева.

— В рамках деятельности Российского консорциума по секвенированию генома коронавирусов исследователи из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота, — говорится в сообщении.

Предположительно, кот заразился от своих хозяев. Обнаруженный у него штамм коронавирусной инфекции такой же, как и циркулирующий в России. Сообщается, что у животного поднялась температура, появилась апатия, а также кот отказывался от пищи.

В институте отметили, что в настоящее время состояние животного стабильное, и питомец идет на поправку.

В НИИ гриппа считают, что животные могут заражаться только от хозяев и не способны передавать коронавирус ни друг другу ни человеку.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минздрав оценил вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации

домашнее животноеСанкт-Петербургкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Все мнения
О проекте