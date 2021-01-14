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Минздрав оценил вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации
Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Минздрав оценил вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации

Анастасия Колоскова

Здоровье

Вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации минимальна. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

— Мы можем... оценивать эффективность вакцины с точки зрения возможности заболевания после первой и второй вакцинации, мы сейчас видим, что эти показатели минимальны, что вакцина действительно хорошо работает, — сообщил он на Гайдаровском форуме.

Минздрав страны зарегистрировал две вакцины отечественного производства. Разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V» стала первой в мире вакциной для профилактики COVID-19. Вслед за ней центр «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину «ЭпиВакКорона», сообщили РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 1,6 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции уже выпущено в гражданский оборот в России.

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