Дополнительную спецтехнику для уборки снега выведут ночью на улицы Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Дополнительную спецтехнику для уборки снега задействуют в ночь на 15 января в Москве. Об этом в четверг, 14 января, сообщил руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.

Как прокомментировал Орешкин, за последние сутки в столице объемы выпавшего снега приблизились к январской норме осадков.

— Будем увеличивать количество спецтехники, в ночь на уборке будут работать 11–12 единиц спецтехники. За последние сутки в Москве выпало порядка 11–12 сантиметров снега, норма по январю — 37 сантиметров, сейчас уже 28. Фактически уже через какое-то время норма января будет побита, — цитирует руководителя ГБУ РИА Новости.

Орешкин отметил, что работа по уборке снега идет круглосуточно, несмотря на пришедшие морозы.

Также он добавил, что водителей столицы просят не бросать автомобили в неположенных местах.

Читайте также: Дорожные службы в Подмосковье перевели на круглосуточный режим работы из-за непогоды