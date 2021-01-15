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Работодателей будут наказывать за несоблюдение режима работы в мороз
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Работодателей будут наказывать за несоблюдение режима работы в мороз

Виктория Родимкина

Рынок труда

Работодатели должны оценивать риски воздействия низких температур на сотрудников в морозное время и обеспечивать работников на холоде оплачиваемыми перерывами на обогрев и средствами защиты. Нарушение этого требования влечет административную и уголовную ответственность, сообщили в пресс-службе Роструда.

Отмечается, что к работе на морозе допускаются работники, у которых нет никаких медицинских противопоказаний для этого. Они должны иметь комплект средств индивидуальной защиты, которые соответствуют текущим климатическим условиям.

— Кроме того, в соответствии с трудовым законодательством, привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева, — уточнили в пресс-службе.

В помещении должна поддерживаться температура на уровне 21-25 градусов, там должны быть устройства для обогрева кистей и стоп. При этом бездействие работодателей в этом вопросе влечет ответственность вплоть до уголовной, передает сообщение ТАСС.

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