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Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Юлия Курганова

Общество

Следующие длинные выходные будут в России в конце февраля. Об этом россиянам напомнили РИА Новости.

Дополнительные выходные дни будут связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

Так, в последнюю неделю месяца граждане будут работать только три дня — с 24 по 26 февраля. Предшествовать сокращенной неделе будет шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. На субботу перенесли рабочий понедельник, 22 февраля.

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