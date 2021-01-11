Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Следующие длинные выходные будут в России в конце февраля. Об этом россиянам напомнили РИА Новости.

Дополнительные выходные дни будут связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

Так, в последнюю неделю месяца граждане будут работать только три дня — с 24 по 26 февраля. Предшествовать сокращенной неделе будет шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. На субботу перенесли рабочий понедельник, 22 февраля.

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