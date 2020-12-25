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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2021 году
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2021 году

Кирилл Николаев

Общество

Семь коротких рабочих недель ожидают граждан Российской Федерации в 2021 году. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Роструда.

День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, сократит рабочую неделю до трех дней — с 24 по 26 февраля. Это произошло из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. Таким образом, с 15 по 20 февраля в России будет шестидневная трудовая неделя.

В Роструде отметили, что Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими станут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом россиян ждет одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу. Именно поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В начале ноября граждан РФ ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с Днем народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее Роструд напомнил о сокращенной предновогодней неделе.

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