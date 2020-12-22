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Роструд напомнил о сокращенной предновогодней неделе
Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Роструд напомнил о сокращенной предновогодней неделе

Юлия Курганова

Общество

Роструд напомнил, что последняя неделя декабря будет сокращенной, потому что 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем.

Замруководителя ведомства Иван Шкловец отметил, что продолжительность рабочего дня будет меньше на час, а потом россияне будут отдыхать с 1 по 10 января.

Отмечается, что работодатель может предоставить работникам выходной 31 декабря с сохранением зарплаты.

— Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате, — пояснил Шкловец.

Кроме того, дополнительный день отдыха можно предоставить без сохранения зарплаты, если с заявлением обращается сам сотрудник.

Также это может быть выходной в качестве дополнительного дня отдыха за ранее отработанное сверхурочное время, или за работу в выходной или нерабочий праздничный день, или у работника есть неиспользованные дни отпуска, сообщает ТАСС.

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