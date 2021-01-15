Программа для волонтеров старшего возраста заработает в столице

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В столице заработает федеральная программа «Молоды душой», в рамках которой еще больше жителей столицы старшего возраста смогут познакомиться с волонтерством ближе.

На данный момент в городе насчитывается свыше 600 волонтеров старше 55 лет, которые активно принимают участие в социальных, спортивных, экологических, патриотических акциях и мероприятиях. Программа «Молоды душой» поможет горожанам реализовать свой потенциал, даст еще больше возможностей для самореализации и общения.

Как отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, волонтером на городских мероприятиях может стать каждый житель.

— «Серебряное» волонтерство — это невероятно перспективное направление, ведь москвичи старшего возраста могут поделиться с нами своим жизненным опытом, мудростью, стать наставниками для молодежи. Но также это сфера, требующая внимания и новых решений, которые изменят отношение к старости, — цитирует Драгунову официальный сайт мэра Москвы.

Для того, чтобы принять участие в программе «Молоды душой», нужно заполнить анкету на официальном сайте «Мосволонтер». Кроме того, узнать о программе и о том, как к ней присоединиться, можно по номеру +7 (499) 722-69-98.

Все добровольцы пройдут тематическое обучение в зависимости от уровня подготовки в этой области. Для тех, кто делает только первые шаги, подготовлена программа «Включайся». Те, кто в будущем хотят сами проводить занятия базового курса, могут также пройти программу «Обучай».

Во время обучения по программе «Управляй» волонтеры старшего возраста узнают все о работе с группами, изучат нормативно-правовое сопровождение деятельности, форматы привлечения добровольцев, их подготовки и сопровождения, виды и способы мотивации.

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