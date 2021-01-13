Около трех тысяч человек приняли участие в столичной акции «Волонтеры Нового года»

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Во время новогодних праздников в столице прошла акция «Волонтеры Нового года». В ней поучаствовали около трех тысяч человек из числа добровольцев акции #МыВместе, а также тех, кто помогал только в новогодние каникулы.

Добровольцы доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости, а также поздравляли горожан с праздниками, читали им стихи и дарили открытки и сувениры. Всего за восемь дней волонтеры выполнили свыше 10 тысяч добрых дел. Они привозили продукты и лекарства, поздравляли детей и врачей с праздниками.

Помощники доставили 90 литров воды, 246 килограммов овощей, 169 килограммов фруктов, 166 килограммов мяса и птицы, а также 78 десятков яиц. Чтобы помочь горожанам, добровольцы прошли 3,096 миллиона шагов, а автоволонтеры проехали 1920 километров.

Волонтеры Надежда Голуб и Алексей Петров в первый день акции, 2 января, выполняли заявки в красных шапках, как помощники Деда Мороза.

Надежда Голуб рассказала, что заявительница была рада встретить их в таком образе.

— Нам удалось ее развеселить и подарить ей хорошее настроение, — сказала волонтер.

Участники акции также поздравляли с праздником детей и медиков. Они передали сотрудникам 141 медицинского учреждения 47 тысяч подарочных наборов и 15 тонн мандаринов от партнеров акции — некоммерческих организаций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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