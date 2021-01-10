Волонтеры приносили продукты и праздничное настроение

Волонтер Дарья Курбатова выбирает в магазине молочные продукты для пенсионера, который оставил заявку на горячей линии всероссийской акции «Мы вместе». Девушка даже в свои новогодние каникулы нашла время, чтобы помочь тем, кто в этом сейчас очень нуждается / Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 10 января, в центре «Мосволонтер» сообщили, что с начала этого года волонтеры акции «Мы вместе» выполнили более 120 заявок. Корреспондент «Вечерней Москвы» присоединилась к одному из добровольцев.

Новогодние праздники — это время, когда всем хочется отдохнуть, выспаться, провести время с семьей. Но в условиях пандемии не каждый может позаботиться о себе сам, выйти за продуктами или лекарствами. А некоторым категориям москвичей медики и вовсе не рекомендуют выходить на улицу.

На помощь людям из групп риска уже на протяжении многих месяцев приходят волонтеры, участвующие в акции «Мы вместе». И даже в новогодние праздники жители столицы не остались в стороне и выполняли заявки, поступающие на горячую линию.

Среди неравнодушных москвичей, которые решили посвятить свои выходные дни добрым делам, оказалась и 19-летняя жительница Северо-Восточного округа Дарья Курбатова. Она еще весной отправила заявку через сайт мывместе.мосволонтер.рф, прошла инструктаж и начала помогать тем, кому это необходимо.

— Всего я выполнила несколько десятков заявок, — рассказала она.

Вообще волонтерской деятельностью девушка занимается уже несколько лет. Первое доброе дело в масштабах города она совершила в 2017 году, а до этого была добровольцем на школьном уровне.

— Мне захотелось помогать большему количеству людей, и когда я узнала о существовании центра «Мосволонтер», то сразу решила присоединиться, — поделилась она.

Волонтерство не занимает у Даши много времени и не требует финансовых вложений. Зато эмоции, которые она получает взамен, — бесценны.

Новогодние праздники девушка проводила в Москве, и один из дней решила уделить волонтерству.

— У меня появилась возможность, и я сразу же взяла первую свободную заявку в своем округе, — пояснила она.

Помощь оказалась нужна 73-летнему Владимиру Васильевичу.

— Он попросил купить два стаканчика мороженого, сухари с изюмом, мятные конфеты, соломку, ряженку, черный хлеб, сушки, пельмени и лампочки, — зачитала список Дарья.

Прежде чем отправиться в магазин, она созвонилась с заявителем и еще раз уточнила список продуктов. А также предупредила, во сколько планирует приехать.

Поскольку Дарья Курбатова уже опытный волонтер, даже в незнакомом магазине у нее практически не возникло проблем с поиском нужных товаров. Правда, мятных конфет, которые заказал Владимир Васильевич, в наличии не оказалось.

— Сейчас позвоню и узнаю, чем их можно заменить, — объяснила волонтер регламент действий в такой ситуации.

Но в магазине оказались проблемы со связью, поэтому дозвониться до Владимира Васильевича Дарья не смогла. Поэтому решила подобрать конфеты, максимально близкие по вкусу и составу.

— А еще здесь нет лампочек, но это не страшно, схожу в соседний магазин, вдруг там они будут, — добавила Дарья, пробивая товары на кассе. К счастью, они действительно оказались в ближайшем супермаркете. Так что заказ девушка собрала полностью, после чего отправилась уже домой к пенсионеру.

Владимир Васильевич очень ждал волонтера. В дверях мы увидели доброго, улыбающегося мужчину, но с палочкой — видно, что ему тяжело ходить. И уж тем более самостоятельно покупать продукты.

— Спасибо большое, — поблагодарил он Дарью. — Вы пришли — и праздник словно продолжается.

Соблюдая социальную дистанцию, волонтер передала сумки с продуктами.

— Я получаю большое удовольствие, зная, что смогла кому-то помочь, — поделилась она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— В новогодние праздники жители, которым необходимо быть дома, не остались без помощи. Волонтеры Нового года в рамках акции «Мы вместе» доставляли горожанам старшего поколения продукты и лекарства, а также подарки для семей, которым сейчас нужна наша забота и поддержка. Благодаря неравнодушным москвичам этой зимой праздник пришел в каждый дом. Я благодарна всем участникам акции. Это в очередной раз доказывает, что Москва — добрый город!

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