Флагманские центры госуслуг пользуются популярностью

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Недавно в столице открылся четвертый флагманский центр государственных услуг «Мои документы». «Флагманы» отличаются от обычных офисов более широким спектром оказываемых услуг. В воскресенье, 10 января, «Вечерняя Москва» узнала, что думают о них посетители.

Москвичка Алла Литвинова недавно посетила флагманский офис в Центральном округе.

— Я пришла, чтобы заменить все основные документы: права, СНИЛС, полис ОМС, загранпаспорт. Сменила фамилию и пока поменяла только паспорт, — рассказала она. — Администратор подсказала, что могу сразу подать заявления на все.

По словам Литвиновой, ей очень удобно обращаться в этот центр. Среди преимуществ флагманского центра она отметила возможность получить услуги сразу в разных сферах: и бумажные вопросы решить, и здоровье проверить.

Виктор Богданов посетил флагманский офис «Мои документы» в Юго-Западном округе. Он купил автомобиль и хотел поставить его на учет.

— На портале mos.ru увидели, что можно записаться в выходной день во флагманский центр. Выбрали офис в Юго-Западном округе, ближайший к нам. Приехали в выбранный день, оставили машину на парковке, там же потом проходил осмотр. Буквально в течение часа наш вопрос был решен, — рассказал Богданов. — Не сравнится с тем, как это было трудно сделать раньше. Никаких очередей, все очень быстро и вежливо.

ЦИФРА

98 процентов услуг в «Моих документах» предоставляются по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к месту регистрации.

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