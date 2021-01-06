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Более десяти столичных офисов «Мои документы» отремонтировали в 2020 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более десяти столичных офисов «Мои документы» отремонтировали в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Медиков, 1/1к3 Карта всех событий

В 12 московских офисах центров госуслуг «Мои документы» провели ремонт. Об этом в среду, 6 января, сообщили в столичном департаменте капитального ремонта.

Как отметили в ведомстве, после обновления более комфортными стали помещения центров в таких районах, как Царицыно и Филевский парк, которые находятся на первых этажах жилых домов 1956 и 1969 годов постройки.

Кроме того, стало известно об открытии окружного флагманского офиса на юге Москвы. Его обустроили в торговом центре. В Щербинке специалисты также выполнили работы по приспособлению помещения под офис «Мои документы».

Общая площадь помещений, где прошли работы, составила порядка семи тысяч квадратных метров. В зданиях обновили отделку, а для рационального использования пространства провели перепланировку, также заменили напольные покрытия, окна, двери, сделали подвесные потолки, передает официальный сайт мэра Москвы.

В помещениях теперь обновлена система электроснабжения и проложены свыше 63,67 тысячи метров кабеля. Также специалисты заменили системы вентиляции и кондиционирования. Кроме того, согласно новой планировке, помещения оборудовали пожарной и охранной сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией.

Читайте также: Названы самые популярные услуги в центрах «Мои документы» в 2020 году

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