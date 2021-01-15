Оборот торговли и услуг Москвы вырос на 15 процентов в декабре 2020 года

/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Общий оборот торговли и услуг столицы в декабре 2020 года составил 1,246 триллиона, что на 15 процентов больше, чем в аналогичный период 2019 года. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, декабрь является месяцем, когда горожане приобретают подарки к праздникам. В 2020 году покупатели были активнее, чем ранее.

— Так, оборот торговли Москвы увеличился на 11,3 процента по сравнению с декабрем 2019 года, сферы услуг, в том числе услуг населению, финансовых, страховых услуг, услуг связи, — на 18,2 процента. Максимальный прирост по сравнению с декабрем 2019 года зафиксирован в сфере торговли непродовольственными товарами, который составил 26,2 процента, — уточнил Ефимов.

Как отметил глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, в 2021 году тенденция к увеличению торгового оборота продолжается.

— Рост оборотов обусловлен успешной адаптацией предприятий торговли к сложившейся эпидемиологической ситуации: снижение посещаемости торговых центров на 36,2 процента компенсируется ростом мелкооптовой торговли, в том числе онлайн-торговли, на 67,1 процента, — цитирует Пуртова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, он добавил, что в декабря прошлого года обороты предприятий мелкооптовой торговли, которые реализуют товары через интернет-магазины, были выше показателей 2019 года на 57,1 процента.

Читайте также: Столичные власти выделят 1,3 миллиарда рублей на бесплатное питание врачей в 2021 году