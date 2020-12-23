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Столичные власти выделят 1,3 миллиарда рублей на бесплатное питание врачей в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные власти выделят 1,3 миллиарда рублей на бесплатное питание врачей в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город

В 2021 году на бесплатное питание для столичных врачей выделят 1,3 миллиарда рублей. Данное постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что в этом году для медиков, работающих с больными коронавирусной инфекцией, уже было организовано бесплатное трехразовое питание.

— За это время 19 ресторанных сетей Москвы поставили медикам порядка 1,5 миллиона суточных рационов еды. Организацию питания медработников обеспечивает Департамент торговли и услуг города Москвы, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Уточняется, что столичные врачи начали получать питание с апреля 2020 года за счет бюджета города Москвы в рамках борьбы с распространением COVID-19.

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