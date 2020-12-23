Анастасия Ракова наградила московских врачей за борьбу с коронавирусом

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Московские медики получили награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Их наградила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 23 декабря.

Так, сорок столичных медиков получили орден Пирогова, а пять медсестер — медаль Луки Крымского.

По словам заммэра, медики столицы столкнулись с пандемией коронавируса первыми в России.

Анастасия Ракова вручила награды московским врачам за борьбу с COVID-19 / Фото: Оперштаб

— На вас легла двойная нагрузка: вам пришлось работать в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, которые существенно усложняют ваш труд, — обратилась к врачам Анастасия Ракова.

Она поблагодарила медработников и сообщила, что нормальная жизнь в Москве является заслугой врачей, которые трудились целый год, передает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

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