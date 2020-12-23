Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Анастасия Ракова наградила московских врачей за борьбу с коронавирусом
Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Анастасия Ракова наградила московских врачей за борьбу с коронавирусом

Виктория Родимкина

Город

Московские медики получили награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Их наградила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 23 декабря.

Так, сорок столичных медиков получили орден Пирогова, а пять медсестер — медаль Луки Крымского.

По словам заммэра, медики столицы столкнулись с пандемией коронавируса первыми в России.

Анастасия Ракова наградила московских врачей за борьбу с коронавирусомАнастасия Ракова вручила награды московским врачам за борьбу с COVID-19 / Фото: Оперштаб

— На вас легла двойная нагрузка: вам пришлось работать в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, которые существенно усложняют ваш труд, — обратилась к врачам Анастасия Ракова.

Она поблагодарила медработников и сообщила, что нормальная жизнь в Москве является заслугой врачей, которые трудились целый год, передает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 87 миллионов тестов на коронавирус провели в России

врачиАнастасия Раковакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У снега сто названий

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Все мнения
О проекте