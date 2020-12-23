Анастасия Ракова наградила московских врачей за борьбу с коронавирусом
Московские медики получили награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Их наградила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 23 декабря.
Так, сорок столичных медиков получили орден Пирогова, а пять медсестер — медаль Луки Крымского.
По словам заммэра, медики столицы столкнулись с пандемией коронавируса первыми в России.
— На вас легла двойная нагрузка: вам пришлось работать в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, которые существенно усложняют ваш труд, — обратилась к врачам Анастасия Ракова.
Она поблагодарила медработников и сообщила, что нормальная жизнь в Москве является заслугой врачей, которые трудились целый год, передает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
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