Более 87 миллионов тестов на коронавирус провели в России
За прошедшие сутки в России провели еще 393 тысячи тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 23 декабря.
По данным портала, всего с начала пандемии в РФ выполнили более 87 миллионов тестов на инфекцию. При этом 641 563 человека в стране остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19.
Ранее доктор Александр Мясников назвал сроки следующего пика коронавируса в мире.
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