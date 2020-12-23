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Более 87 миллионов тестов на коронавирус провели в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 87 миллионов тестов на коронавирус провели в России

Ростислав Зубков

Здоровье

За прошедшие сутки в России провели еще 393 тысячи тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 23 декабря.

По данным портала, всего с начала пандемии в РФ выполнили более 87 миллионов тестов на инфекцию. При этом 641 563 человека в стране остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19.

Ранее доктор Александр Мясников назвал сроки следующего пика коронавируса в мире.

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