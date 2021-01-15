Новый этап регистрации социальных предпринимателей начался в Москве

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Новый этап приема заявок от предпринимателей на включение их в список социальный предприятий начался в столице.

Уточняется, что к социальному предпринимательству относят деятельность субъектов бизнеса при выполнении таких условий, как обеспечение занятости работников из социально незащищенных категорий, реализация продукции и услуг, которые произведены работниками из социально незащищенных категорий, производство товаров, предназначенных для граждан из социально незащищенных категорий, а также осуществление общественно полезной деятельности и помощь в решении социальных проблем.

Так, столичный департамент предпринимательства и инновационного развития предоставляет представителям данной категории бизнеса специальную субсидию, которая позволяет компенсировать до 70 процентов расходов.

Как отметил глава ведомства Алексей Фурсин, в 2020 году в департамент поступило порядка 200 заявок.

— В перечень вошли более 190 компаний, а 45 из них получили субсидии от города на общую сумму 11 миллионов рублей. Расширение реестра позволит Правительству Москвы в этом году помочь еще большему числу предприятий, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра столицы.

Кроме того, такую поддержку в 2020 года получила компания, занимающаяся уходом за пожилыми людьми. Сразу после подачи заявки на включение в реестр социальных предприятий ее руководство обратилось за специальной субсидией, которая позволяет компенсировать сумму в размере до одного миллиона рублей.

Поступившие средства бизнес направит на покрытие счетов от ресурсоснабжающих организаций, для обеспечения пансионатов светом, водой и теплом.

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