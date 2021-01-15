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Дептранс предупредил москвичей о загруженности на дорогах
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дептранс предупредил москвичей о загруженности на дорогах

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

В столице водителей предупредили о загруженности дорог. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что движение будет затруднено на внутренней стороне ТТК от Сущевского вала до Русаковской эстакады, также на внутренней стороне МКАД от 76 километра до 79 километра. Кроме того, дороги будут загружены на Рижской эстакаде.

ДТП произошло в правой полосе перед Митьковским тоннелем, поэтому движение там будет затруднено.

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