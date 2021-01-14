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Ряд улиц перекроют в Москве из-за проведения инженерных работ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ряд улиц перекроют в Москве из-за проведения инженерных работ

Ксения Монахова

Транспорт

В связи с проведение инженерных работ на Ленинском проспекте, Кожевнической улице, а также в Юго-западном административном округе Москвы перекроют движение. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в информационном центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Так, до 30 апреля частично будет ограничено движение по улицам Обручева от дома 11 до дома 15, Новаторов, на участке от дома 44 до 38, а также по улице Эльдара Рязанова № 36–34 по улице Новаторов.

С 11 января по 30 июня перекроют две полосы дороги по Кожевнической улице в районе Павелецкой площади. До 31 января с 01:30 до 05:30 ежедневно ограничат движение по одной полосе на улице Строителей от дома 72/2 по Ленинском проспекту до дома № 1 по улице Строителей. Поэтапно займут по одной полосе на дублере Ленинского проспекта в районе дома № 70/11, а также местный проезд от дома № 70/11 до №72/2 по Ленинскому проспекту.

Ряд улиц перекроют в Москве из-за проведения инженерных работФото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы планируют ограничить движение транспорта в связи с проведением инженерных работ.

Читайте также: Дептранс рассказал москвичам об опасности неправильно припаркованных автомобилей

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