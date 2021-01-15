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Семь человек погибли и 600 пострадали из-за нескольких землетрясений в Индонезии
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Семь человек погибли и 600 пострадали из-за нескольких землетрясений в Индонезии

Виктория Родимкина

Происшествия

В Индонезии жертвами серии землетрясений стали по меньшей мере семь человек, а около 600 пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на индонезийское Агентство метеорологии в пятницу, 15 января.

По данным специалистов, за случившимися 14 января на острове Сулавеси землетрясениями магнитудой 5,7 и 6,2 могут последовать мощные афтершоки. Если новые подземные толчки будут мощнее предыдущих, существует угроза цунами.

По данным портала Detik, по распоряжению президента Индонезии Джоко Видодо в пострадавшую от стихии провинцию Западный Сулавеси направилась министр по социальным вопросам Три Рисмахарини.

Ранее портал сообщал, что из-за землетрясений около 2 тысяч человек в Западном Сулавеси были вынуждены оставить свои дома. Свыше 60 зданий оказались разрушенными, среди них офис местного губернатора и здание отеля. Были зафиксированы несколько оползней.

Агентство France-Presse сообщило со ссылкой на представителя местной спасательной службы, что в результате землетрясения обрушилось здание больницы в городе Мамуджу. Под завалами могут находятся более 10 человек.

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