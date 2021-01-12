Режим ЧС ввели в шести районах Тувы после землетрясения в Монголии

Фото: twitter.com/HarbiehNadie

В шести муниципальных образованиях в Туве введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом местные власти заявили во вторник утром, 12 января.

— Режим ЧС на территории шести муниципальных образований, в том числе в городе Кызыле, — заявили ТАСС в правительстве республики.

Причиной экстренных мер стало землетрясение магнитудой 6,5, произошедшее на границе России и Монголии в ночь на вторник, 12 января. По уточненным данным, землетрясение было зафиксировано в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области, очаг располагался на глубине десять километров.

Читайте также: Жители Бурятии ощутили подземные толчки из-за землетрясения в Монголии