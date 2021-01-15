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Условие для начала переговоров России с Украиной озвучили в Крыму
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Условие для начала переговоров России с Украиной озвучили в Крыму

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Переговоры и поиски компромиссов между Россией и Украиной должны начаться с признания Киевом российского статуса Крыма. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Ранее представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что России и Украине необходимо обсудить вопрос Крыма, чтобы разрешить все противоречия между странами. Он отметил, что через компромисс можно прийти к решению конфликтов.

Роман Чегринец заявил, что Леонид Кравчук — не тот человек, словам которого следует доверять.

— Любой компромисс возможен только тогда, когда официальный Киев наконец-то признает понятную всем, кроме них, аксиому: Крым — это Россия, всегда был, есть и будет. Вот именно с этой простой истины и должны начинаться все переговоры и поиски компромиссов, — пояснил Чегринец.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона выразил уверенность в том, что российско-украинские отношения скоро выйдут на новый уровень. Это станет благом для российского и украинского народа, передает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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