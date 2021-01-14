ЕСПЧ не рассматривал вопрос о законности присоединения Крыма к России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать вопрос о том, было ли присоединение Крыма к Российской Федерации законным с точки зрения международного права. Об этом в четверг, 14 января, заявили в пресс-релизе суда.

Суд установил, что в данном деле он не был призван вынести решение о том, было ли присоединение Крыма в соответствии с российским законодательством к России законным с точки зрения международного права, сообщает РИА Новости.

Ранее ЕСПЧ счел недоказанными некоторые обвинения Украины в адрес России касаемо Крыма.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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