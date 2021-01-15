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Строительство первого корпуса ЖК «Тополя» завершили на юго-востоке Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Строительство первого корпуса ЖК «Тополя» завершили на юго-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Верхние Поля, 32 Карта всех событий

Строительство первого корпуса жилого комплекса «Тополя» завершили на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в комитете государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

Уточняется, что новостройка находится по адресу улица Верхние Поля, дом 32, около станций метрополитена «Братиславская» и «Люблино».

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, по итогам проверки было оформлено заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. На данный момент специалисты готовят документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

Общая площадь здания составляет около 36,8 тысячи квадратных метров. ЖК будет состоять из трех корпусов, а также встроенно-пристроенного детского образовательного учреждения на 50 мест. Планируется, что всего в домах будет 765 квартир, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Застройщик получил разрешение на ввод жилых корпусов в «Саларьево парк» в Москве

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