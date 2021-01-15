«Сказка сменилась ужасом»: Сати Казанова рассказала о тяжелом детстве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала о тяжелых воспоминаниях из детства, которые сформировали ее творческий путь.

По словам девушки, ее детство «прошло как в сказке». Она жила в Кабардино-Балкарии, где отец был дальнобойщиком, который привозил дочери с работы подарки. Однако сказка пролилась недолго.

— Потом пришли 90-е, и сказка сменилась ужасом, когда к папе приходили кредиторы и угрожали за долги. Мама плакала, папа не спал, ходил по комнате и думал, как спасти семью. Переехав в Нальчик, мы жили бедно. Родители торговали на рынке, денег еле хватало на еду, и хлеб с маргарином стал нашим завтраком, обедом и ужином. Долги, бедность, съемная квартира, тараканы — все это стало для меня глубокой травмой и единственным, пожалуй, страхом, — призналась Казанова в своем Instagram-аккаунте.

Для того чтобы поправить финансовое положение с 17 лет девушка начала петь в ресторане. Постепенно Казанова начала зарабатывать больше родителей и на третий год после переезда в Москву стала участницей «Фабрики звезд».

Казанова объяснила, что ее радует возможность помогать родителям финансово. Ради этого она развивает свои онлайн-проекты и курсы, а не только выступает как певица.

Подписчиков вдохновила откровенность Казановой, о чем они поспешили рассказать в комментариях.

«Честный, настоящий пост. Каждому даны испытания, вы их замечательно прошли»; «Благодарю вас за вдохновляющий пост. Удачи вам»; «Сильным личностям испытания по плечу. Это уроки жизни»; «Вы вселили в меня веру, спасибо!» — написали фанаты под постом.

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