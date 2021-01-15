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Глава Бурятии отправил в отставку весь состав правительства
Фото: egov-buryatia.ru

Глава Бурятии отправил в отставку весь состав правительства

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики, все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в пятницу, 15 января.

О своем решении Алексей Цыденов сообщил на совещании с членами правительства. Отставку правительства он объяснил необходимостью структурных изменений.

— Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше, — пояснил глава Бурятии.

Он отметил, что особого внимания требует сфера образования и здравоохранения. Глава региона уточнил, что в соответствии с нынешними условиями, работа должна строиться в цифровых методах. При этом действия должны быть понятны. Одной из главных целей нововведений является создание новых рабочих мест.

Помимо этого, по словам Алексея Цыденова, остро стоят вопросы экологии, лесопользования, сохранения лесов, добавили в пресс-службе.

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