«Превратилась в подавленную женщину»: Муцениеце рассказала о браке с Прилучным

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Актриса Агата Муцениеце рассказала о тяжелом браке с бывшим мужем Павлом Прилучным. По словам артистки, во время отношений ей приходилось терпеть абьюз со стороны экс-супруга.

По словам актрисы, из-за давления мужа она изменилась за время брака в худшую сторону. Она винила себя во всех проблемах, оправдывая Прилучного.

Девушка отметила, что в ее поведении виновата сильная влюбленность в бывшего мужа, которому она все прощала.

— Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину, — рассказала Муцениеце.

Она пояснила, что первое время после разрыва ей было трудно, но постепенно она стала приходить в себя. Актриса также отметила, что развод не повлиял на общение Прилучного с их общими детьми.

— Они проводят с ним даже больше времени, чем когда мы жили вместе. Но он всегда был хорошим отцом, а сейчас стал еще лучше, — рассказала актриса.

В настоящее время Муцениеце решила посветить себя работе, которая придает ей недостающей уверенности.

— Меня стали чаще звать на пробы, предлагают роли в классных проектах. А раньше на мне как будто висела невидимая вуаль. Я приходила на пробы неуверенная в себе, с мыслями, что я их уже не прошла, — приводит СтарХит слова актрисы.

Девушка призналась, что готова к новым отношениям, но теперь внимательнее относится к мужчинам. Она ищет заботливого и понимающего партнера, для которого станет музой.

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