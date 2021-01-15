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Москвичам рассказали, что пассажиры забыли в аэроэкспрессах в новогодние праздники
Фото: aeroexpress.ru

Москвичам рассказали, что пассажиры забыли в аэроэкспрессах в новогодние праздники

Юлия Ямпольская

Транспорт

В период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года пассажиры поездов «Аэроэкспресса» забывали шуруповерт, две копилки в виде быка, боксерские перчатки, миндальный торт и портативный вентилятор. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе компании.

Всего в поездах за этот период горожане забыли порядка 100 вещей.

Отмечается, что пассажиры могут быстро найти то, что потеряли, благодаря складу забытых вещей. Для этого необходимо обратиться на горячую линию «Аэроэкспресс», к специалистам компании или на стойку информации. После того, как заявление о пропаже поступит в соответствующий отдел, пассажир получит ответ не позднее пяти дней с даты обращения.

Забытые вещи выдаются под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

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«Аэроэкспресс»склад забытых вещейМосква
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