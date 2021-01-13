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Столичный дорожный патруль выполнил более 700 различных заданий за новогодние праздники
Фото: Максим Аносов

Столичный дорожный патруль выполнил более 700 различных заданий за новогодние праздники

Анастасия Волоснова

Город

В новогодние праздники в столице продолжал работать дорожный патруль. За выходные дни он выполнил более 700 различных заданий. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

В течение 10 дней дорожный патруль регулировал движение, следил за дорожной инфраструктурой и помогал попавшим в трудности автомобилистам, уточнили в пресс-службе.

За праздничный период сотрудники оформили 189 европротоколов, 371 раз помогли участникам ДТП и 121 раз регулировали движение. Кроме того, дорожный патруль освобождал проезжую часть дороги от неисправных машин и выполнял другие задачи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Безопасность дорожного движениядепартамент транспорта столицыновогодние праздники
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